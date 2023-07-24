24.07.2023 06:00

Прогноз погоди в Харкові на 24 липня

Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +15°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-західний, 2.3 м/с. Вологість повітря 86 %. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +25°...+26°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-західний, 3.9 м/с. Вологість повітря 42 %. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +27°…+22° (відчувається як +25°C). Вітер західний, 2.5 м/с. Вологість повітря 56 %. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Народні прикмети

24 липня відзначається день пам'яті святої рівноапостольної Ольги. Також у цей день вшановується пам'ять великомучениці Євфимії Всехвальної. У народі цей день називали Єфимії-стожарниці, оскільки стоїть дуже спекотна погода. Часто цей день буває грозовим.

У цей час починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – росяна пора. Ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим.