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20.07.2025  17:00   Дмитро Колонєй

У Одесі рятують життя медика з Харкова, якого побили працівники ТЦК

Лікарь з Харкова знаходиться у реанімації.

Побили медика-харків'янина працівники ТЦК: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники ТЦК в Одесі ледь не до смерті побили лікаря, який приїхав на роботу з Харкова. Вони виловили чоловіка, побили та затягнули в бус. Після цього вдарили декілька разів дверима авто по голові. Як це відбувалося, видно на відеозаписі. Внаслідок цього у харків'янина перелом ребер, пробита легеня. Зараз чоловік в тяжкому стані знаходиться у реанімації.
 
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Про інцидент поінформував нардеп Олексій Гончаренко. Спочатку хаорків'янину взагалі не хотіли надати медичну допомогу й просто повезли на ВЛК. Але лікар комісії наполіг на госпіталізації. І це врятувало життя. З'явилася відповід Одеського ТЦК. Обіцяють службову перевірку. 
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про побиття старенької під час мобілізації сина.

 

Тэги:  тцк, мобілізація, харків, одеса, агрессия россии
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