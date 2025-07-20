У Одесі рятують життя медика з Харкова, якого побили працівники ТЦК

Лікарь з Харкова знаходиться у реанімації.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про побиття старенької під час мобілізації сина.
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День подарує заряд енергії та рішучості, особливо ближче до вечора. Зірки радять не боятися відстоювати свою думку, покладаючись насамперед на власні сили.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У третю неділю липня в Україні відзначається День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.
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