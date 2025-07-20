20.07.2025 16:00 Дмитро Колонєй

На харківських водоймах врятовано трьох мешканців міста (фото)

Де саме та ким були поререджені трагедії на воді розповіли у харківському Департаменті надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє РЕДПОСТ , фахівці міської водно-рятувальної служби цими вихідними врятували вже трьох осіб.

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Двоє громадян тонули в Журавлівському гідропарку, ще один - на Петренківському водоймищі. Харків'ян закликають бути відповідальними на воді та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові з річки витягли тіло чоловіка – обставини трагедії з’ясовують.