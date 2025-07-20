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20.07.2025  15:13   

Жінка, яку збив працівник прокуратури, померла від травм

Стало відомо, у якому стані був чиновник, який влаштував аварію.

Став вбивцею чиновник прокуратури: померла від травм жінка, яку він збив на тротуарі
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Генеральний прокурор Руслан Кравченко поінформував, що жінка, яку 19 липня 2025 року збив на Великій Васильківській у Києві чиновник прокуратури, померла у лікарні. 
 
Очільник прокуратури висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблої.
 
Стало також відомо, що Андрій Молочний, який знаходився за кермом автівки, був у стані алкогольного сп’яніння. 
 
Посадворцю оголощено підозру у порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле.
 
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"Ми будемо наполягати  на  застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб,  у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Особисто контролюю хід цієї справи, як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді., - підсумував Руслан Кравченко.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав та наводив відеозапис трагедії у Києві, держслужбовець, чиновник прокуратури на величезній швидкісті вилетів на пішохідну частину та збив жінку.   
 
Тэги:  смерть, дтп, аварія, кримінал
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