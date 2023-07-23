Допоможіть знайти: у Харкові зникла семирічна дитина

23.07.2023 18:01 Дмитро Колонєй

У Харкові розшукують Шаміля Османли.

зник 23 липня 2023 року близько 14-00 з території підприємства по вулиці Єнакієвській, 8.

Темноволосий хлопчик міцної статури 138 см за зрістом, був одягнутий у чорну кофту з довгими рукавами, сині штани, білі кросівки та мав з собою чорно-жовту сумку бананку. Хворіє на аутизм.

Правоохоронці та пошуковики звертаються до городян із проханням, якщо хтось володіє будь-якою інформацією про розшукуваного, повідомити до поліції за номерами 102, 068-840-40-49 чи іншим зручним способом.