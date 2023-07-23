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23.07.2023  18:01   Дмитро Колонєй

Допоможіть знайти: у Харкові зникла семирічна дитина

У Харкові розшукують Шаміля Османли.


Допоможіть знайти: у Харкові зникла семирічна дитина
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції та ПЗ Мілена, у Харкові розшуується семірічний Шаміль Османли. Хлопчик
зник  23 липня 2023 року близько 14-00 з території підприємства по вулиці Єнакієвській, 8.
 
Темноволосий хлопчик міцної статури 138 см за зрістом, був одягнутий у чорну кофту з довгими рукавами, сині штани, білі кросівки та мав з собою чорно-жовту сумку бананку. Хворіє на аутизм.
 
Правоохоронці та пошуковики звертаються до городян із проханням, якщо хтось володіє будь-якою інформацією про розшукуваного, повідомити до поліції за номерами 102, 068-840-40-49 чи іншим зручним способом. 
Або координаторам пошуків: Ольга 095-865-85-06, Костянтин 099-495-55-79.
 
 
Зараз триває рошук на місцевості.
 
Источник:   ГУ Нацполіції, ПЗ Мілена
 Тэги:  розшук, дитина, харків
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