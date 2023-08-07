Збройні Сили України відбили атаку військових рф на село Харківської області

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Бологівка, Гатище, Гур'їв Козачок, Одрадне, Потихонове, Стрілеча.
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Кіндрашівка, Кислівка, Куп'янськ, Кучерівка, Фиголівка.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 серпня 2023 року.
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