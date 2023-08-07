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07.08.2023  08:33   Рита Парфенова

У Харкові та трьох селах області сталися пожежі внаслідок ракетного удару та масованих обстрілів

Протягом доби на Харківщині сталося сім пожеж, пов’язані з ворожими обстрілами: 6 виникли у Куп’янському районі та 1 – у Харкові.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, вранці 6 серпня рятувальники оперативно ліквідували пожежу у Холодногірському району міста Харкова, що сталася в результаті ракетного удару.

Крім цього, протягом доби вогнеборці гасили ще 6 пожеж внаслідок обстрілів:

  • у селі Петропавлівка горіла ферма свинокомплексу на площі 1000 кв.м.,
  • у селі Подоли горіла господарча споруда на площі 40 кв.м., загинула жінка 1965 р.н. та поранений чоловік 1957 р.н. госпіталізований до місцевої ЦРЛ,
  • у селі Кучерівка горіло приватне домоволодіння на площі 10 кв.м.,
  • у селі Петропавлівка горіла господарча споруда на площі 200 кв.м,
  • у селі Подоли на території Куп’янського лісництва горіла хвойна підстилка на площі 100 м.кв.
  • у селу Кучерівка горів будинок на площі 10 м.кв.

Загалом протягом доби з 6 по 7 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

  • 17 – на ліквідацію пожеж, з них 7 спричинені ворожими обстрілами;
  • 1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 серпня 2023 року.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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