У Харкові та трьох селах області сталися пожежі внаслідок ракетного удару та масованих обстрілів

Протягом доби на Харківщині сталося сім пожеж, пов’язані з ворожими обстрілами: 6 виникли у Куп’янському районі та 1 – у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, вранці 6 серпня рятувальники оперативно ліквідували пожежу у Холодногірському району міста Харкова, що сталася в результаті ракетного удару.
Крім цього, протягом доби вогнеборці гасили ще 6 пожеж внаслідок обстрілів:
Загалом протягом доби з 6 по 7 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 серпня 2023 року.
Комментариев: 0
Забудьте про шаблони та рамки – завдяки цьому справи можуть даватися вам несподівано легко. Але пам'ятайте, що це ненадовго, витратите час на найважливіше.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Удень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора.
7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок.
влажность:
давление:
ветер: