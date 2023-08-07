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07.08.2023  07:30   Рита Парфенова

7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок.

День собирания звёзд


Це свято присвячене зорепаду, найромантичнішому явищу останнього літнього місяця. Багато людей вірять, що якщо загадати бажання на падаючу зірку, то воно неодмінно здійсниться. Головне — зробити це швидко, в ту саму мить, коли на небі майне сріблястий спалах.

 * * *

За народним календарем 7 серпня – Ганна Літня. Цього дня вшановують святу Анну – мати діви Марії, бабусю Ісуса Христа.

Головні традиції цього дня: ярмарки, копання картоплі, збирання черемхи, збирання грибів, приготування страв з картоплі та грибів.

Хорошою прикметою вважається грати весілля та хрестити дітей 7 серпня.

На Ганну, до того ж, головна та дуже серйозна справа – подумати про власну красу. Дівчата вірять, що Ганна дарує красу та привабливість тим, хто її шанує. Тому слід на її честь сплести вінок з різних трав і квітів і пустити річкою, пошепки благаючи Ганну зробити вас хоч трохи красивіше, "щоб хлопці любили, щоб доля не цуралася".

Також цього дня

1819 – народився Пантелеймон Куліш, український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор та видавець.

1858 – англійська королева Вікторія обрала Оттаву як столицю Канади.

1888 – виявлено першу жертву, яка приписувалася Джеку Потрошителю.

1918 – Україна та Область Війська Донського підписали договір про кордони.

1932 – у СРСР прийнято «Закон про п'ять колосків». До 1 січня 1933 р. засуджено на термін понад 10 років 54 645 осіб, розстріляно 2110.

1944 - запущено перший американський програмований комп'ютер "Марк I".

1947 – народилася Софія Ротару, золотий голос української естради.

1959 – американський супутник Explorer VI вперше передав на Землю зображення з космосу.

1960 – народився Девід Духовни, американський актор, інфернальна зірка серіалу "Секретні матеріали".

1968 – у Лондоні натовп демонстрантів, які протестували проти утисків українських поетів та письменників, закидав камінням посольство СРСР.

1970 – проведено перший комп'ютерний шаховий турнір.

1975 – народилася Шарліз Терон, голлівудська актриса («Правила виноробів», «Адвокат диявола», «Дружина астронавта», «Монстр»).

1982 – народилася Яна Клочкова, українська плавчиня, чотириразова олімпійська чемпіонка, Герой України.

1993 частина Букінгемського палацу в Лондоні вперше відкрита для туристів.

2000 – японці винайшли водневий електромобіль.

2008 – початок війни у ​​Південній Осетії.

2016 – початок «стрілянини на півночі Криму» – інсценовано спецпровокацію російських спецслужб з метою імітації «нападу диверсантів ГУР МО України» на кшталт покинутих з материкової України в Криму. Провокація закінчилася 11 серпня терміновим розглядом справи у РБ ООН за заявою України.

Іменини відзначають: Олександр, Анна, Євпраксія, Іраїда, Макар, Микола, Олімпіада.

 

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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