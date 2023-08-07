Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Забудьте про шаблони та рамки – завдяки цьому справи можуть даватися вам несподівано легко. Але пам'ятайте, що це ненадовго, витратите час на найважливіше.
День не схиляє Овна до прояву організаторських здібностей, проте якщо він таки візьметься щось організувати, то результат порадує всіх! Це стосується будь-яких заходів, навіть достатньо статусних та офіційних, не кажучи вже про звичайну вечірку чи вихід у світ. Овну досить лише взяти він ініціативу і чітко розподілити завдання, оточуючі охоче йому підігравати і допомагати.
Телець схильний зайнятися неробством. І ситуація гратиме йому в цьому на руку, не вимагаючи здійснювати подвиги або братися за нагальні справи. Втім, навіть якщо вимагатиме, Телець воліє цього не помітити: його розслаблений настрій практично неможливо змінити! Отже, формула «робота не вовк» стане тимчасовим девізом Тельця. Зірки гороскопу радять йому присвятити цей день трьом основним напрямкам: собі, своїм близьким… І ще раз собі!
Для Близнюків дуже вдалий день! Їхня активність дає їм фору перед оточуючими, яку вони можуть використовувати. Будь-яка справа, за яку Близнюки візьмуться, вони зможуть просунути вперед і навіть зрушити з мертвої точки, якщо вона там була. Зірки гороскопу радять Близнюкам не розмінюватися на дрібниці: якщо вже їм щастить, варто присвятити день тому, що принесе найбільшу користь.
Раку протипоказано починати великі справи. Та й за невеликі, загалом, теж. Останнім часом він і так витратив чимало сил, тож вистачить гребти проти течії: настав час розслабитися та відпочити. При цьому зірки гороскопу радять Раку звернути увагу на сфери життя, які він останнім часом зовсім запустив. Дружнє спілкування, домашні посиденьки, романтичні зустрічі – відпочинок може бути набагато різноманітнішим, ніж просто телевізор та диван.
Лев перебуватиме у дисонансі з оточуючими, яким важко підлаштуватися під його жвавий ритм. Лев же почуватиметься здатним багато на що! Його ділова активність, хватка і гострий розум будуть на висоті, допомагаючи йому як насіння, одне за одним вирішувати найголовніші завдання. А ось апатія і байдужість оточуючих може його дратувати, так що Леву краще з самого ранку розраховувати виключно на свої могутні сили.
Діві слід дозволити оточуючим справлятися зі своїми проблемами самим. Замість витрачати час на інших, зірки гороскопу радять їй зайнятися чимось приємним – наприклад, творчістю. А ось до точних наук душа у Діви не лежатиме. Забруднити фарбою або забити голову віршами для неї краще, ніж незрозуміло дивитися в монітор, на ряди цифр, графіків і таблиць.
Терези просто зобов'язані поділитися своїми думками зі світом! Або принаймні з невеликою його частиною – зі своїми близькими, колегами, друзями. Їхня голова працюватиме чітко і нестандартно, будучи генератором великих ідей! Втім, не факт, що оточуючі одразу ці ідеї зрозуміють і оцінять. Нічого не вдієш – Терези настільки випереджають інших, що повинні періодично зупинятися, даючи оточуючим можливість їх наздогнати.
Скорпіон навряд чи матиме достатньо сил, щоб з ентузіазмом взятися за справи. День схиляє його до того, щоб робити якнайменше зайвих рухів. Натомість голова обіцяє працювати на найвищому рівні, виношуючи плани – насамперед пов'язані з роботою. Думки, які спадуть на думку Скорпіона, відрізнятимуться логічністю та несподіванкою ходів. У майбутньому ці блискучі задуми здатні забезпечити Скорпіону просування у кар'єрі та гарний дохід.
Стрільцю пощастило: йому хоч-не-хоч доведеться займатися тим, що він любить! Точніше, зірки гороскопа просто не залишають йому іншого вибору – якщо він візьметься за щось інше, то не досягне нічого. Рутинні обов'язки здатні викликати у Стрільця таку нудьгу, що він ризикує вивихнути щелепу від позіхання! А от якщо справа викликає у нього живий інтерес, воно обіцяє принести Стрільцеві не тільки масу приємних емоцій, а й відмінний результат.
Козеріг може проявити себе як чудовий друг або як небезпечний противник – тут кому вже як пощастить! День наділяє його проникливістю, вмінням відчувати ситуацію та схоплювати все на льоту. Будь-які його плани відрізнятимуться винахідливістю, чи йдеться про те, як веселіше провести час із друзями, чи про те, як зіпсувати крові ворогам. В обох випадках Козеріг приречений на успіх, тому найкраще, що можуть зробити його опоненти, – це спробувати з ним потоваришувати!
Водолій перебуватиме в деякому ступорі. Добре, якщо ситуація не вимагатиме від нього швидких рішень – тоді розсіяність Водолія не завдасть йому особливої шкоди. А от якщо події його гальмуватимуть, намагаючись спонукати на серйозну справу, Водолій раптом може страйкувати або заховати голову в пісок. Іншими словами, Водолію протипоказана будь-яка активна діяльність - крім тієї, якою він захоче зайнятися не для результату, а для душі.
Риби за бажання здатні досягти багато чого! Однак далеко не факт, що таке бажання у них виникне. Втім, щоб наситити яскравими подіями свій день, Рибам достатньо захопитись якоюсь справою чи ідеєю. Або симпатичною особою протилежної статі, зрештою. В цьому випадку їх активності та пробивним здібностям зможе позаздрити фрегат, що летить на всіх вітрилах!
Забудьте про шаблони та рамки – завдяки цьому справи можуть даватися вам несподівано легко. Але пам'ятайте, що це ненадовго, витратите час на найважливіше.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Удень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора.
7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок.
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