Прогноз погоди у Харкові на 7 серпня

У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Удень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора.
7 серпня очікується мінлива хмарність.
Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 - 20 м/с.
Температура повітря вночі 22 - 24°, вдень 34 - 36°.
У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день за лелеками: якщо за неділю перед Спасом (14 серпня) лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна теплою.
Забудьте про шаблони та рамки – завдяки цьому справи можуть даватися вам несподівано легко. Але пам'ятайте, що це ненадовго, витратите час на найважливіше.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Удень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора.
7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок.
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