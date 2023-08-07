07.08.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 7 серпня

У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Удень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 серпня очікується мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря вночі 22 - 24°, вдень 34 - 36°.

Народні прикмети

У минулі часи помітили, яка погода до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день за лелеками: якщо за неділю перед Спасом (14 серпня) лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна теплою.