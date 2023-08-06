06.08.2023 21:35 Віталій Хінєвіч

Рецепт йогуртової панна-котти з ягідним соусом

Використання незбираного молока робить цю панна-котту легшою за текстурою і кориснішою, ніж традиційний рецепт на основі вершків, передає РЕДПОСТ .

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

2 1/4 чашки холодного незбираного молока;

2 чайні ложки неароматизованого порошкоподібного желатину;

1/4 склянки плюс 1 столова ложка цукру;

1/8 чайної ложки солі;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1/3 склянки грецького йогурту;

1 1/2 чашки заморожених змішаних ягід;

2 столові ложки води.

Крок 1

Налийте молоко у середню каструлю, додайте желатин і дайте йому постояти, не перемішуючи протягом 5 хвилин, щоб він став м'яким і гідратованим.

Крок 2

Поставте каструлю на середній вогонь; варіть, часто помішуючи, поки молоко стане гарячим, а желатин не розчиниться. Додайте 1/4 склянки цукру та сіль, доки вони не розчиняться. Зніміть із вогню, потім додайте ванільний екстракт. Остудіть протягом 15 хвилин за кімнатної температури.

Крок 3

Помістіть йогурт у середню миску. Додайте 3 столові ложки вже теплої молочної суміші і перемішайте до отримання однорідної маси, потім додайте йогурт в каструлю і перемішайте до однорідності. Поступово розподіліть суміш по формах, накрийте поліетиленовою плівкою і поставте в холодильник, поки вони не застигнуть, на 4-6 годин.

Крок 4

Змішайте заморожені ягоди, воду і 1 столову ложку цукру, що залишилася, в невеликій каструлі на середньому вогні. Як тільки суміш почне кипіти, зменшіть вогонь до мінімуму і варіть 2 хвилини, періодично помішуючи, доки ягоди трохи розваряться. Перекладіть у контейнер, трохи остудіть, а потім накрийте кришкою та охолодіть у герметичному контейнері до подачі на стіл. (Перед подачею доведіть до кімнатної температури або злегка підігрійте.)

Крок 5

Подавайте у формах або проведіть по краях кожної панакоти та переверніть на окремі тарілки. (При необхідності зануріть дно кожної форми в теплу воду, щоб панна-котта вивільнилася з форми.) Налийте приблизно столову ложку соусу з гіркою на кожну порцію.