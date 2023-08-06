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06.08.2023  20:35   Віталій Хінєвіч

На Харківщині в «кареті» швидкої допомоги народилася дитина

Медичні працівники оперативно надали породіллі акушерську допомогу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
6 серпня о 12:20 в «кареті» швидкої під час надання медичної допомоги при важких пологах, народився хлопчик( вага 2700 гр, зріст 50 см, 8 балів за шкалою Апгар).  
 
Професійно надали допомогу  породіллі бригада № 2301 у складі: фельдшера Горягіної Олени та водія Пластуна Сергія.
 
«Щиро радіємо коли працівники Центру стають свідками та помічниками при такій чудовій події»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області медики врятували чоловіка.
 
Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  медицина, харків
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