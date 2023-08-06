06.08.2023 20:35 Віталій Хінєвіч
На Харківщині в «кареті» швидкої допомоги народилася дитина
Медичні працівники оперативно надали породіллі акушерську допомогу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
6 серпня о 12:20 в «кареті» швидкої під час надання медичної допомоги при важких пологах, народився хлопчик( вага 2700 гр, зріст 50 см, 8 балів за шкалою Апгар).
Професійно надали допомогу породіллі бригада № 2301 у складі: фельдшера Горягіної Олени та водія Пластуна Сергія.
«Щиро радіємо коли працівники Центру стають свідками та помічниками при такій чудовій події»,- йдеться у повідомленні.
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