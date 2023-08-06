06.08.2023 19:30 Віталій Хінєвіч
Ворог обстрілював та завдавав авіаційних ударів по Харківщині
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти: Одноробівка, Козача Лопань, Огірцеве, Варварівка, Хатнє на Харківщині.
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області.
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Кам'янка, Новомлинськ, Западне, Петропавлівка, та Куп'янськ-Вузловий Харківської області.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині виникла пожежа
через масований артилерійський обстріл.
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