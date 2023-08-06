06.08.2023 18:25 Віталій Хінєвіч

Еліна Світоліна стартує на турнірі WTA1000 у Монреалі

У канадському Монреалі продовжується серія хардових турнірів перед стартом заключного Грендслему - US Open. Першим із двох турнірів WTA1000, які відбудуться у цей час, стануть змагання у Монреалі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

В основі турніру у Монреалі гарантували собі місце три українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, а також Еліна Світоліна (завдяки захищеному рейтингу). Вони продовжать виступи на північноамериканських турнірах після змагань у Вашингтоні (Костюк та Світоліна дійшли до чвертьфіналу).

Еліна Світоліна у першому раунді основи зіграє з переможницею кваліфікації, у другому – з гречанкою Марією Саккарі. У разі проходу перших двох раундів почесна харківʼянка може натрапити на бразилійку Беатріс Аддад-Маю (11-а номер посіву). А вже у чвертьфіналі на українку може очікувати повторення зустрічі з полькою Ігою Швьонтек.

Відзначимо, матчі в основній сітці Монреаля стартують у понеділок, 7 серпня.

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