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06.08.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв населені пункти Куп'янського району: є загибла та поранені

Прокурори та слідчі поліції провели першочергові слідчі дії та задокументували наслідки збройної агресії рф, передає РЕДПОСТ .

 
За даними слідства, 6 серпня близько 10:00 ворог обстріляв м. Куп‘янськ: отримав поранення 31-річний місцевий житель.
 
Приблизно об 11:20 російські військові здійснили артобстріл населеного пункту Путникове Куп‘янського району. Отримали тілесні ушкодження 65-річний чоловік та 61-річна жінка.
 
 
Вже об 11:30 ворог завдав удар по селу Подоли Куп‘янського району. Попередньо, керованою авіабомбою ФАБ-250. Загинула 65-річна жінка. Її 66-річного чоловіка з пораненнями госпіталізовано до лікарні.
 
 
У вказаних населених пунктах пошкоджено житлові будинки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом у полі підірвався на міні трактор.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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