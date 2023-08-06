06.08.2023 17:15 Віталій Хінєвіч
Ворог обстріляв населені пункти Куп'янського району: є загибла та поранені
Прокурори та слідчі поліції провели першочергові слідчі дії та задокументували наслідки збройної агресії рф, передає РЕДПОСТ .
За даними слідства, 6 серпня близько 10:00 ворог обстріляв м. Куп‘янськ: отримав поранення 31-річний місцевий житель.
Приблизно об 11:20 російські військові здійснили артобстріл населеного пункту Путникове Куп‘янського району. Отримали тілесні ушкодження 65-річний чоловік та 61-річна жінка.
Вже об 11:30 ворог завдав удар по селу Подоли Куп‘янського району. Попередньо, керованою авіабомбою ФАБ-250. Загинула 65-річна жінка. Її 66-річного чоловіка з пораненнями госпіталізовано до лікарні.
У вказаних населених пунктах пошкоджено житлові будинки.
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