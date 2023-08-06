06.08.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

В Україні планують створити мобільні аптечні пункти

Уряд ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам з роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Мобільні аптеки зможуть функціонувати виключно у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти, а у мешканців – обмежений доступ до лікарських засобів. Також, на період воєнного стану, такі пересувні аптечні пункти зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.

Наразі в селах та селищах міського типу працюють близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Натомість загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають аптечних пунктів. Тому створення таких мобільних аптек дозволить суттєво покращити доступ людей до необхідних ліків. Зокрема, такі аптечні пункти відпускатимуть ліки, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки».

Також мобільні аптечні пункти працюватимуть на прифронтових територіях, де наразі суттєво зруйнована медична та аптечна інфраструктура.

В мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом (як паперовим, так і електронним).