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06.08.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині виникла пожежа через масований артилерійський обстріл

Займання сталося у приватному секторі Куп'янського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
6 серпня об 11:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у приватному секторі с. Подоли Куп’янського району. Пожежа була спричинена масованими артилерійськими обстрілами.
 
На території приватного домоволодіння горіли дрова та господарча споруда. Площа пожежі склала близько 40 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.
 
 
Під час обстрілу загинула жінка 1965 року народження та поранений чоловік 1957 року народження. О 12:36 пожежу було ліквідовано. 
 
Ще протягом години рятувальники Куп’янщини ліквідували 2 пожежі у селах Кучерівка та Петропавлівка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом у полі підірвався на міні трактор.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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