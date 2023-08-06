06.08.2023 14:48 Дмитро Колонєй

Цибуля стрімко падає у ціні

Що відбувається на ринку пояснили аналітики.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Agronews, відпускні ціни на ріпчасту цибулю нового врожаю в Україні вже опустилися нижче рівня минулого року.

Ріпчаста цибуля у ціні до 12-18 грн/кг ($0,33-0,49/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Причини згиження ціни на цибулю

низький попит, навіть на тлі швидкого зниження цін

практично всі українські господарства узялися до збирання цибулі,

зросла пропозиція продукції на ринку

«Водночас відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні вже в середньому на 36% нижчі, ніж на початку серпня 2022 року.

Що буде далі з цінами на цибулю

Багато операторів ринку впевнені, що такі низькі ціни — явище тимчасове, і вже ближче до середини вересня ціни на якісну цибулю можуть почати інтенсивно зростати, коли перекупники почнуть закуповувати дану продукцію для закладання на зберігання.