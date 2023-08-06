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06.08.2023  14:48   Дмитро Колонєй

Цибуля стрімко падає у ціні

Що відбувається на ринку пояснили аналітики.

Впали ціни на цибулю в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Agronews, відпускні ціни на ріпчасту цибулю нового врожаю в Україні вже опустилися нижче рівня минулого року. 
 
Ріпчаста цибуля у ціні до 12-18 грн/кг ($0,33-0,49/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
 

Причини згиження ціни на цибулю

 
  • низький попит, навіть на тлі швидкого зниження цін
  • практично всі українські господарства узялися до збирання цибулі,
  • зросла пропозиція продукції на ринку 
 
«Водночас відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні вже в середньому на 36% нижчі, ніж на початку серпня 2022 року.
 

Що буде далі з цінами на цибулю

Багато операторів ринку впевнені, що такі низькі ціни — явище тимчасове, і вже ближче до середини вересня ціни на якісну цибулю можуть почати інтенсивно зростати, коли перекупники почнуть закуповувати дану продукцію для закладання на зберігання.
 
Источник:   Agronews
 Тэги:  прогноз, ціни, цибуля
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