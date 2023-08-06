06.08.2023 08:03 Дмитро Колонєй
Ворог намагається наступати на Харківщині
Про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
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На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Одноробівка, Стрілеча, Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Харківщини: Караїчне, Бударки і Землянки.
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На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Крохмального. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Харківської області: Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове.
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