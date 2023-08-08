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08.08.2023  09:10   Рита Парфенова

Кількість вбитих та поранених внаслідок авіаудару на Харківщині зросла до 11 людей

Дві людини загинули, дев'ять поранені внаслідок ворожого авіаудару по селу Кругляківка Куп’янського району.

кругляківка

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, вчора ввечері близько 19:45 окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Пошкоджено 6 будинків.

Загинули 2 людей – 45-річна жінка та чоловік 65 років.

Четверо людей – чоловіки 46-ти, 59-ти та 61-го року та 60-річна жінка зазнали поранення та були госпіталізовані. Ще одна цивільна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала.

Також постраждали та були госпіталізовані два співробітники ДСНС – 22-х та 46-ти років, та два співробітники Нацполіції 21-го та 24-х років.

Усі госпіталізовані поранені перебувають в стані середньої тяжкості, загрози їхнім життям немає.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 серпня 2023 року.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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