08.08.2023 12:11

Професіонали навчають харківських волонтерів тактичній медицині

Що робити при пораненні, як швидко зупинити кров, як врятувати життя? Відповіді на ці питання дізнавались учні школи волонтерів, що працює у Харкові.



Фото: Василь Голосний

Як передає кореспондент РЕДПОСТ, професіонали центру тактичної медицини «Схід» ім. Мухина проводять навчання для волонтерів, як поводити себе в екстрених ситуаціях.



«Такмед – це правильні дії, у правильний час. Зачасту допомога надана непрофесійним медиком в перші п'ять хвилин, може бути навіть більш цінною для порятунку життя, аніж допомога надана вже професійним медиком, але через 15-20 хвилин», - розповів інструктор Центру Ігор Макаров.



Самі медики кажуть, головне довести всі дії волонтерів до автоматизму, аби кожен розумів для чого той чи інший крок та що робити далі. Особлива увага приділяється стресостійкості учнів, так аби опинившись у реальних умовах, волонтер зміг правильно відреагувати на ситуацію.



Майбутні волонтери навчаються різним навичкам протягом 1,5 місяця. Окрім знань з тактичної медицини, дізнаються і про мінну небезпеку; як поводити себе під час обстрілу та інше, що так необхідно знати в умовах війни. У Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту міськради наголошують, зацікавлені аби всебічно навчити майбутніх волонтерів та залучати їх до різних проєктів.



«Після навчання, кожен волонтер здає тести, проходить екзамен, получає сертифікат – і це сертифікований волонтер, яких в майбутньому ми долучаємо до всіх міських програм, які проходять у місті Харкові. Вони всі приймають участь як волонтери», – розповів директор Департаменту Олександр Власенко.



Вже з вересня, кажуть у Департаменті, такі курси хочуть організувати для школярів та студентів, а також залучатимуть ДСНС аби розповісти харків'янам, як поводити себе у надзвичайних ситуаціях: при обстрілах, при виявленні мін та при наданні первинної медичної допомоги.







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