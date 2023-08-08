08.08.2023 11:26 Рита Парфенова

У селі Харківської області пожежа у домовладінні розповсюдилась на 6 гектарів

Вознеборці оперативно вропалися з пожежею, яка виникла з побутових причин.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, повідомлення про велику пожежу на території села Графське Чугуївського району рятівники надійшла7 серпня о 13:26. У селі горіли 3 будинки, 4 надвірні споруди та трава.

До місця виклику було направлено 3 відділення рятувальників із 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 66-го Державного пожежно-рятувального посту та місцевої пожежної команди с.Вільча.

На момент їх прибуття вогонь встиг розповсюдитись на площу 6 Га. Рятувальникам вдалось локалізувати вогонь о 16:07 та ліквідувати о 20:05. Причина виникнення загоряння наразі встановлюються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 29 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинені обстрілами ворога.