08.08.2023 15:35 Дмитро Колонєй

Багатофункціональний центр у Харкові зможе витримати ракетний удар

Про будівництво вкрай важливого для Харкова об'єкта розповіли у міськраді.

Як повідомляє РЕДПОСТ , директор Департаменту з питань інформації та зв'язкам із громадськістю у Міській раді Юрії Сидоренко прокоментував створення у Харкові багатофункціонального центру.

"Під час однієї з робочих поїздок до Харкова Президент України Володимир Зеленський дав доручення створити безпечний простір. Адже Голова держави вбачає в такому проекті перш за все можливість захисту дітей та цивільного населення від агресії оскаженілого сусіда."

Керівник департаменту зазначив, що проектом передбачено влаштування у центру бомбосховища, в якому зможуть знайти прихисток сотні й сотні людей, адже три чверті центру знаходитиметься під землею. Також це приміщення можна буде використовувати як великий освітній простір, де у безпечних умовах зможуть проходити навчання до семисот школярів, або студентів.

Роботи фінансуватиме виключно держава, витрата міських грошей на саме будівництво не передбачається. Зараз Кабмін виділив субвенцію на перший етап робіт. Місто профінансує тільки проектну документацію. Проект має відповідати усім державним будівельним нормам, які стосуються бомбосховищ. Так, щоб багатофункціональний центр міг витримати ракетний удар.

Токож наголошено, що жоден клаптик території Саржиного Яру не постраждає. Будівництво відбуватиметься у санітарній зоні, що прилягає до проспекту Науки і не є частиною Саржиного яру.

"Також додам, що будівництво у самому Яру – неможливо взагалі, закон цього не дозволяє категорично.

До кінця цього року планується закінчити усі технічні узгодження і дати старт будівельним роботам"., - підсумував Юрій Сидоренко.