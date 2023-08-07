07.08.2023 13:14

У Харкові ліквідовано 70 аварійних ситуацій

За минулий тиждень аварійні бригади Харківводоканалу усунули 70 аварійних ситуацій на водоводах, упорядкували 67 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 24 водорозбірні колонки, передає РЕДПОСТ .



vodokanal.kharkov.ua

Як повідомили на підприємстві, ремонтники щодня здійснюють необхідні відновлювальні та профілактичні заходи на міських трубопроводах. Для виконання завдань задіяні досвідчені ремонтники, які забезпечені необхідною спецтехнікою та матеріалами. Усе це в комплексі дозволяє утримувати ситуацію з подачею води під цілковитим контролем.

У неділю бригади ліквідували 10 аварійних ситуацій на водоводах, а сьогодні розпочали усунення 15 пошкоджень.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад мешканців просять докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у житловому районі Харкова змінюють 700 метрів теплової магістралі.