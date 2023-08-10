10.08.2023 13:40 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів, як школярі навчатимуться у метро

Комфортні класи для навчання дітей у комбінованому режимі готують у Харківському метрополітені.



РЕДПОСТ

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



За його словами, у класах облаштують системи рекуперації повітря, освітлення, туалетні кімнати. До станцій метро школярів підвозитиме спеціальний автобус. Крім того, учнів безкоштовно годуватимуть.



«Я проводжу зустрічі з батьками і бачу, що є запит на навчання офлайн та онлайн, і ми повинні зробити так, щоб усі побажання були виконані. Найбезпечніше місце - це метрополітен. 160 тисяч харків'ян з початку війни перебували в метро. Дуже просто було б залишити лише систему освіти онлайн, але я бачу запит від батьків, тому робитимемо все необхідне, щоб з 1 вересня почати комбіновану систему навчання, а дітям і батькам було спокійно», - зазначив мер Харкова.



За його словами, діти навчатимуться в метро три-чотири рази на тиждень, позмінно та почергово.



Ігор Терехов підкреслив, що навчальний процес не заважатиме мешканцям міста під час ракетної небезпеки використовувати метрополітен як укриття.

Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада працює над тим, щоб створити безпечні умови для комбінованого навчання школярів, але остаточне рішення, наголосив мер, буде ухвалене батьками.





