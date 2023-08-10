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10.08.2023  11:37   Рита Парфенова

У Харківводоканалі обмежать прийом відвідувачів: причини

Тиждень на сервері КП «Харківводоканалі» проходитимуть технічні роботи.

КП Харківводоканал

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», технічні робіти на сервері проводитимуться з 11 серпня до 18 серпня 2023 року.

У  зв'язку чим прийом населення здійснюватиметься лише на прийом документів.

Телефон для довідок: 15-33.

Водопостачальники просять вибачення за тимчасові незручності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники КП «Харківводоканал» ліквідували сім аварій на ділянках водоводів і упорядкували дев'ять оглядових колодязів.

 

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
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