У Харківводоканалі обмежать прийом відвідувачів: причини

Тиждень на сервері КП «Харківводоканалі» проходитимуть технічні роботи.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», технічні робіти на сервері проводитимуться з 11 серпня до 18 серпня 2023 року.
У зв'язку чим прийом населення здійснюватиметься лише на прийом документів.
Телефон для довідок: 15-33.
Водопостачальники просять вибачення за тимчасові незручності.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники КП «Харківводоканал» ліквідували сім аварій на ділянках водоводів і упорядкували дев'ять оглядових колодязів.
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