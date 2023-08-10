10.08.2023 11:12 Рита Парфенова

У міськраді розповіли, хто з Почесних громадян Харкова отримує стипендії

Стипендію за звання Почесного харків'янина, яка виплачуєиться міськрадою, отримують не всі володарі ццього звання.

Про це повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко передає РЕДПОСТ



«До відома всіх зацікавлених, журналістів та і просто небайдужих. Алла Александровська, Яна Клочкова та Михайло Добкін стипендію Почесного громадянина міста Харкова не отримують», – наеписав він.

Також Сидоренко зазначив, що бізнесмен Олександр Ярославський стипендію отримує, але перераховує її у якості благодійної допомоги одному з дитячих садочків Салтівського району.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківській міський голова прокоментував ситуацію, яка склалася відносно списка Почесних громадян Харкова.