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10.08.2023  11:12   Рита Парфенова

У міськраді розповіли, хто з Почесних громадян Харкова отримує стипендії

Стипендію за звання Почесного харків'янина, яка виплачуєиться міськрадою, отримують не всі володарі ццього звання.

Почесний громадянин Харкова

Про це повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко передає РЕДПОСТ

«До відома всіх зацікавлених, журналістів та і просто небайдужих. Алла Александровська, Яна Клочкова та Михайло Добкін стипендію Почесного громадянина міста Харкова не отримують», – наеписав він.

Також Сидоренко зазначив, що бізнесмен Олександр Ярославський стипендію отримує, але перераховує її у якості благодійної допомоги одному з дитячих садочків Салтівського району.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківській міський голова прокоментував ситуацію, яка склалася відносно списка Почесних громадян Харкова.

Источник:   ХМР
 Тэги:  почесний промадянин, харків
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