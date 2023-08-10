10.08.2023 10:51

Поліція зареєструвала наслідки обстрілів Харківщини: фото

Протягом доби з 9 по 10 серпня внаслідок російських обстрілів постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Учора о 19.20 військовослужбовці рф здійснили обстріл з КАБ-250 по селу Чернещина. Зруйновані два приватні будинки.



В результаті нічного обстрілу у селі Кіндрашівка Куп'янського району отримали поранення 42-річний чоловік та 40-річна жінка.



Керованою авіабомбою ФАБ-250 окупанти завдали удар по місту Куп'янськ. Пошкоджена адміністративна будівля. Вранці росіяни знову обстріляли місто, зруйнований будинок. У селах Петропавлівка, Ківшарівка та Дворічна пошкоджені приватні будинки. Обстріли Куп’янська з боку рф тривають.



На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.



За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 10 серпня в результаті інтенсивного обстрілу окупантів сталася пожежа в житловому секторі міста Куп'янськ.



