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10.08.2023  10:51   

Поліція зареєструвала наслідки обстрілів Харківщини: фото

Протягом доби з 9 по 10 серпня внаслідок російських обстрілів постраждали двоє цивільних.

фото наслідків російських обстрілів Харківщини

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Учора о 19.20 військовослужбовці рф здійснили обстріл з КАБ-250 по селу Чернещина. Зруйновані два приватні будинки.

В результаті нічного обстрілу у селі Кіндрашівка Куп'янського району отримали поранення 42-річний чоловік та 40-річна жінка.

Керованою авіабомбою ФАБ-250 окупанти завдали удар по місту Куп'янськ. Пошкоджена адміністративна будівля. Вранці росіяни знову обстріляли місто, зруйнований будинок. У селах Петропавлівка, Ківшарівка та Дворічна пошкоджені приватні будинки. Обстріли Куп’янська з боку рф тривають.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 10 серпня в результаті інтенсивного обстрілу окупантів сталася пожежа в житловому секторі міста Куп'янськ.
 
фото наслідків російських обстрілів Харківщини

фото наслідків російських обстрілів Харківщини фото наслідків російських обстрілів Харківщини

фото наслідків російських обстрілів Харківщини

фото наслідків російських обстрілів Харківщини фото наслідків російських обстрілів Харківщини

фото наслідків російських обстрілів Харківщини

фото наслідків російських обстрілів Харківщини

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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