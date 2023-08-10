Поліція зареєструвала наслідки обстрілів Харківщини: фото

Протягом доби з 9 по 10 серпня внаслідок російських обстрілів постраждали двоє цивільних.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Учора о 19.20 військовослужбовці рф здійснили обстріл з КАБ-250 по селу Чернещина. Зруйновані два приватні будинки.
В результаті нічного обстрілу у селі Кіндрашівка Куп'янського району отримали поранення 42-річний чоловік та 40-річна жінка.
Керованою авіабомбою ФАБ-250 окупанти завдали удар по місту Куп'янськ. Пошкоджена адміністративна будівля. Вранці росіяни знову обстріляли місто, зруйнований будинок. У селах Петропавлівка, Ківшарівка та Дворічна пошкоджені приватні будинки. Обстріли Куп’янська з боку рф тривають.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 10 серпня в результаті інтенсивного обстрілу окупантів сталася пожежа в житловому секторі міста Куп'янськ.
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