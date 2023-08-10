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10.08.2023  10:10   Рита Парфенова

Рятувальники приборкали пожежу після чергового обстрілу Куп'янська

Бійці ДСНС ліквідували загоряння автівки й гаража на площі 20 квадратних метрів.

У місті Куп'янськ Харківської області рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів
 

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МВС України, зранку 10 серпня в результаті інтенсивного обстрілу окупантів сталася пожежа в житловому секторі міста Куп'янськ.

Поблизу п'ятиповерхівки загорівся приватний гараж та автомобіль. Коли рятувальники прибули на місце, площа пожежі складала 20 квадратних метрів.

Незважаючи на небезпеку подальших обстрілів, пожежники оперативно припинили поширення вогню.

Попередньо, постраждлих немає.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що опівночі ворог здійснив удар по місту Куп'янськ, випустивши керовану авіабомбу ФАБ-250. Адміністративна будівля була пошкоджена. За попередніми даними, жертв чи постраждалих не було.

Источник:   МВС України
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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