10.08.2023 08:37 Рита Парфенова

Ворог завдав удару по міськраді на Харківщині

Дві людини отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківщини минулої доби.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни масовано з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.



Опівночі ворог завдав удару по м. Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради. О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.



Також протягом доби під ворожим вогнем були Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 серпня 2023 року.





