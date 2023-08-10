10.08.2023 09:12 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 10 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворог спричинив 3 пожежі своїми обстрілами населених пунктів Харківщини.

О 12:20 внаслідок чергового обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у прифронтовому селі Петропавлівка Куп’янського району. Цього разу зайнявся приватний житловий будинок. До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 2-х оперативних відділень. На час їх прибуття площа пожежі складала 150 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 12:50 та ліквідували його остаточно о 13:10. Жертв та постраждалих немає.

О 14:38 рятувальники 60-ї ДПРЧ виїхали на гасіння пожежі до с. Першотравневе Борівської громади, щойно обстріляного з артилерії. Снаряд влучив у приватний будинок, який горів на площі 56 кв.м. Відділення з 6 рятувальників на 1-й автоцистерні змогли ліквідувати цю пожежу о 15:40. Жертв та постраждалих не має.

Нарешті, о 19:25 надійшла інформація про те, що в результаті масованого обстрілу с. Чернещина тієї ж Борівської громади зайнявся приватний будинок та господарча споруда. Однак через те, що ворог не припиняв завдавати артилерійських ударів, дістатися місця пожежі рятувальникам було неможливо.



Загалом протягом доби з 9 по 10 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, з них 3 спричинені ворожими обстрілами;

5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

2 – на чергування;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 серпня 2023 року.