10.08.2023 08:15 Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони відбили атаки ворога

Минулої доби військові ЗСУ зупинили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загалом бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку мінометні та артилерійські обстріли з боку військових рф зазнали населені пункти

Варварівка,

Гатище,

Малі Проходи,

Одрадне,

Рублене,

Червона Зоря,

На Куп’янському напрямку ворог обстрілював з мвнометів та артилерії понад 10 населених пунктів, серед них:

Дворічна,

Кислівка,

Кучерівка,

Масютівка,

Петропавлівка.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 серпня 2023 року.