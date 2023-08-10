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10.08.2023  08:15   Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони відбили атаки ворога

Минулої доби військові ЗСУ зупинили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
Загалом бойова обстановка на Харківщині наступна:
 
На Слобожанському напрямку мінометні та артилерійські обстріли з боку військових рф зазнали населені пункти
  • Варварівка,
  • Гатище,
  • Малі Проходи,
  • Одрадне,
  • Рублене,
  • Червона Зоря,

На Куп’янському напрямку ворог обстрілював з мвнометів та артилерії понад 10 населених пунктів, серед них:

  • Дворічна,
  • Кислівка,
  • Кучерівка,
  • Масютівка,
  • Петропавлівка.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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