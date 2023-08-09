09.08.2023 14:34 Рита Парфенова

Ігор Терехов про боротьбу політичних партій: Команду проаналізувати список почесних громадян Харкова я дав давно

Харківській міський голова прокоментував ситуацію, яка склалася відносно питання список почесних громадян Харкова.



РЕДПОСТ

Свою думку мер Харкова висловив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.



«Окремі представники окремих партій намагаються сьогодні будь-якими способами привернути увагу до себе та своєї політичної сили, виносячи в публічну площину питання, які безпосередньо не пов'язані з обороною міста та відновленням Харкова.



Наше місто має чимало почесних громадян. Список довгий і неоднозначний, і ухвалювався він колегіально депутатським корпусом не в один день і рік. Тож, звісно, його необхідно переглядати. Прозоро і з урахуванням думки громадськості, оскільки питання стосується всього міста, і думка тих, хто бажає висловитися, має бути почута.



Втім, в умовах війни така широка дискусія неможлива і непотрібна. Вона тільки дестабілізує публічний простір і грає на руку ворогові, а цього допустити не можна. Позбавляти ж звання кулуарно - ще більш помилково. Досить з нас того, що багатьох свого часу так нагороджували.



Як міський голова я вважаю, що все у Харкові повинно робитися виключно зі згоди громадян. І я, і депутати міської ради зобов'язані вислухати всіх та прислухатися до думки кожного.



Команду ретельно проаналізувати список почесних громадян Харкова я дав давно - після Перемоги негідних людей буде з нього викреслено. Згідно з законом, з урахуванням думки мешканців міста та реалій.



Але зараз у пріоритеті - робота над відновленням Харкова, підтримка його життєдіяльності та допомога нашим захисникам», – йдеться у повідомленні.