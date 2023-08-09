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09.08.2023  14:52   Рита Парфенова

Ворог обстріляв прикордонне село на Харківщині: фото наслідків

Рятувальники гасили пожежу під загрозою повторних обстрілів

Харківщина: ворог вкотре атакував с. Петропавлівка

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України, 9 серпня о 12:20 внаслідок чергового обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у прифронтовому селі Петропавлівка Куп’янського району.

Цього разу зайнявся приватний житловий будинок.

Площа пожежі складала 150 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці ліквідували загорання. Жертв та постраждалих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 серпня 2023 року.

Харківщина: ворог вкотре атакував с. Петропавлівка

Харківщина: ворог вкотре атакував с. Петропавлівка

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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