09.08.2023 08:35 Рита Парфенова

На Харківщині від ворожих обстрілів горіли будинки й господарчі споруди, є постраждалі

Минулої доби рятувальники 18 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинені обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворог постійно обстрілював мирні населені пункти Харківщини, спричинивши 4 пожежі.



Близько 8-ї ранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у приватному секторі с. Подоли Куп’янського району внаслідок атаки ворожого БПЛА. До місця події негайно вирушили рятувальники 14-ї та 44-ї ДПРЧ у складі 2-х оперативних відділень на автоцистернах. На час їх прибуття на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі близько 50 кв.м. На ліквідацію вогню були подані 2 пожежних стволи. О 08:17 пожежу вдалось локалізувати, о 08:50 – повністю приборкати. Постраждалих немає.



Близько 09:20 ворог завдав ударів по селу Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталася пожежа. Її площа склала близько 60 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 1 відділення служби порятунку місцевого підрозділу ДСНС. Об 11:15 пожежу було ліквідовано. А попередніми даними в результаті обстрілу постраждали двоє чоловіків, госпіталізовані у важкому та середньому станах.



О 14:40 рятувальники 44-ї ДРПЧ знову були викликані на гасіння пожежі, спричиненої ворогом у с. Подоли. Цього разу горіла хвойна підстилка у лісі на площі 3 га. Через постійні повторні обстріли вогнеборці були змушені повернутись до місця постійної дислокації.



Біля 19:30 стався ще один вибух. Цього разу на території села Сірий Яр Великобурлуцької громади. Внаслідок вибуху зайнялась суха трава на площі 50 кв.м. Вибуховою хвилею пошкоджені 4 приватні житлові будинки, гараж і літня кухня. О 20:00 рятувальники 12-ї ДРПЧ загасили вогонь.



Двічі за добу рятувальники проводили обстеження територій населених пунктів, вражених ворогом:

о 12:20 бійці 47-ї ДПРЧ виїхали на обстеження с. Караїчне Вовчанської громади, яке було обстріляне кілька днів тому. Там виявлені пошкодження 3-х приватних осель та об’єктів і техніки сільськогосподарського підприємства;

о 19:02 рятувальники 14-ї та 44-ї ДРПЧ обстежували с. Куп’янськ-Вузловий, де ворог завдав шкоди виробничій будівлі.

Загалом протягом доби з 8 по 9 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 44 оперативні виїзди, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, з них 4 спричинені ворожими обстрілами;

2 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

19 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям с. Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 10 т питної води, ще 4 т технічної води отримали від ДСНСників мешканці селищ Пісочин і Коротич Пісочинської громади.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 серпня 2023 року.