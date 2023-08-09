Сили оборони зупинили ворога на півдні Харківщини

Минулої доби наші воїни відбили атаки противника в районі села Синьківка Харківської області.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 серпня 2023 року.
Комментариев: 0
Тон дня задаватимуть честолюбні устремління. Не дивуйтеся, якщо хтось із ваших знайомих захоче стрибнути вище за голову, домогтися прориву в якійсь області або навіть самоствердитися за чужий рахунок.
День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
влажность:
давление:
ветер: