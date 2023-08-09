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09.08.2023  08:15   Рита Парфенова

Сили оборони зупинили ворога на півдні Харківщини

Минулої доби наші воїни відбили атаки противника в районі села Синьківка Харківської області.

війна в україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
Загалом бойова обстановка на Харківщині наступна:
 
На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча, Пильна, Гатище, Бударки, Бологівка.
 
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Синьківки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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