09.08.2023 08:15 Рита Парфенова

Сили оборони зупинили ворога на півдні Харківщини

Минулої доби наші воїни відбили атаки противника в районі села Синьківка Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загалом бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча, Пильна, Гатище, Бударки, Бологівка.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Синьківки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 серпня 2023 року.