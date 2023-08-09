09.08.2023 14:09 Рита Парфенова

Харківські комунальники усувають 16 аварійних ситуацій

9 серпня бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» розпочали усунення 16 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», напередодні ремонтники ліквідували сім аварій на ділянках водоводів і упорядкували дев'ять оглядових колодязів.

Зокрема, в Немишлянському районі були усунені пошкодження на ділянках трубопроводів холодного водопостачання на проспекті Льва Ландау (діаметр 500 мм) та вулиці Високовольтної (діаметр 150 мм).

«Відновлювальні заходи провели якісно та у встановлений термін, після чого території впорядкували. Також підготували під заміну ділянку вводу до дитячого закладу на вулиці Танкопія. Паралельно продовжуємо інтенсивну підготовку до осінньо-зимового періоду, що включає і комплексні профілактичні заходи. На даний момент 80% водопровідного господарства району повністю готові до роботи у цю особливо відповідальну пору року», - поінформував начальник районної служби Павло Гладков.

Для економії часу ремонтних бригад мешканців просять докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у КП «Харківські теплові мережі» поінформували, якими саме роботами наразі зайняті фахівці підприємства.