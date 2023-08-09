У Харкові нагородили волонтерів

Нагородження волонтерів відзнакою міськради відбулося у Харкові.
Як передає РЕДПОСТ із посиланням на ХМР, церемонія нагородження відбулася напередодні у приміщенні Велоцентру.
За дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко вручив волонтерам відзнаку Харківського міського голови - медалі «За оборону міста-героя України Харкова».
Відзнаку міськради отримали волонтери, діяльність яких спрямована на підтримку мешканців Харкова, Збройних Сил України, підрозділів Національної гвардії та Сил територіальної оборони.
Серед нагороджених - представники штабу допомоги харків’янам «450», БФ «Харків’яни разом», штабу волонтерів «Міра», БФ «Фрунзе - бути добру» та ГО «Крок до перемоги».
Раніше РЕДПОСТ писав, що професіонали центру тактичної медицини «Схід» ім. Мухина проводять навчання для волонтерів, як поводити себе в екстрених ситуаціях.
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