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09.08.2023  13:22   Рита Парфенова

У Харкові нагородили волонтерів

Нагородження волонтерів відзнакою міськради відбулося у Харкові.

Волонтерів нагородили медаллю За оборону міста-героя України Харкова

Як передає РЕДПОСТ із посиланням на ХМР, церемонія нагородження відбулася напередодні у приміщенні Велоцентру.

За дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко вручив волонтерам відзнаку Харківського міського голови - медалі «За оборону міста-героя України Харкова».

Відзнаку міськради отримали волонтери, діяльність яких спрямована на підтримку мешканців Харкова, Збройних Сил України, підрозділів Національної гвардії та Сил територіальної оборони.

Серед нагороджених - представники штабу допомоги харків’янам «450», БФ «Харків’яни разом», штабу волонтерів «Міра», БФ «Фрунзе - бути добру» та ГО «Крок до перемоги».

Раніше РЕДПОСТ писав, що професіонали центру тактичної медицини «Схід» ім. Мухина проводять навчання для волонтерів, як поводити себе в екстрених ситуаціях.

Источник:   ХМР
 Тэги:  волонтер, нагорода, харків
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