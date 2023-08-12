12.08.2023 12:57 Євген Клочко

На Харківщині дітей привчать до волонтерської діяльності

За ініціативи та підтримки Старосалтівської селищної військової адміністрації, 16 та 18 серпня з 10 до 17 години досвідчені волонтери "Спілки волонтерів Харкова" будуть проводити навчання дітей віком від 10 до 17 років.



Фото: vsim.ua

За інформацією Благодійногог фонду "Спілка волонтерів Харкова", під час навчання дітей ознайомлять із основами волонтерської діяльності, медичної практики, військової аммуниції, навчать плести маскувальні сітки, робити сувеніри-браслети, навчать приймати замовлення на допомогу, готувати списки. Крім того, дітям буде надана можливість перевірити на практиці свої навички, а саме: допомогти "Спілці волонтерів Харкова" підготувати гуманітарні набори для дітей та похилих осіб, та здійснити особисто їх роздачу потребуючим.

Також юні волонтери навчаться віддавати та отримувати від цього задоволення, навчаться поважати працю інших.

По закінченню навчання діти приймаються у команду "Ліги Юних Волонтерів" та отримують атестати від "Спілки волонтерів Харкова" про отриманні навички, посвідчення юних волонтерів та подарунки. Реєстрація доступна за посиланням

Слід зазначити, що проект "Ліга Юних Волонтерів" вже навчає дітей долучатися до волонтерської справи, виводить їх із "режиму очікування" в активний режим допомоги. Під час проекту діти починають відкривати в собі почуття гордості, значимості та радості при віддачі допомоги іншим! Вони долучаються до корисних справ та розуміють можливість та важливість своєї участі. Залучення та навчання і постійна комунікація досвідчених волонтерів з юними волонтерами дозволить сформувати більш рішуче, свідоме та активне покоління українців на майбутнє!

Довідка: "Ліга Юних Волонтерів" - проект для дітей від 10 до 17 років, на якому дітей ознайомлюють та навчають основам волонтерської діяльності. Діти відчувають себе справжніми волонтерами, навіть приймають участь у роздачі гуманітарної допомоги. Проект забезпечує активний та корисний досуг для молоді, навчає дітей відчувати приємні емоції при відачі допомоги, навчає поважати свій труд та інших! Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що працівники дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №24 плетуть маскувальні сітки для потреб українських захисників.