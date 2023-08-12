В Україні падають ціни на помідори

День надзвичайно вдалий для вирішення складних питань. Ви маєте всі шанси докопатися до самої суті і довести будь-яку справу до остаточної ясності.

До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Уночі йтиме дощ із грозою. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.