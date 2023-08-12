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12.08.2023  13:33   Дмитро Колонєй

В Україні падають ціни на помідори

Про стрімке зниження ціни інформують аналітики.

Падають ціни на помідори в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на АgroNews, знижуються ціни на тепличні томати. Тепличні комбінати відвантажують томат по 15-26 грн/кг ($0,41-0,71/кг), що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше. Вартість тепличного томату на українському ринку вже в середньому на 14% нижча, ніж в аналогічний торішній період. 
 

Чому знижуються ціни на томати

  • зростання пропозиції з літніх теплиць і відкритого ґрунту
  • у достатній кількості надходить і імпортна продукція, що також чинить тиск на ціни.
  • попит на томати поступово знижується,
  • оператори змушені поступатися в ціні.

Що буде далі з цінами на томати

 
Не виключено, що ціни на тепличний томат в Україні знижуватимуться й надалі, оскільки темпи збуту цієї продукції навіть після здешевлення залишаються невисокими, у зв’язку з чим на складах комбінатів накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні подорожчає низка продуктів.
 
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Источник:   АgroNews
 Тэги:  прогноз, ціна, помідори
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