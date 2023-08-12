12.08.2023 13:33 Дмитро Колонєй
В Україні падають ціни на помідори
Про стрімке зниження ціни інформують аналітики.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на АgroNews, знижуються ціни на тепличні томати. Тепличні комбінати відвантажують томат по 15-26 грн/кг ($0,41-0,71/кг), що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше. Вартість тепличного томату на українському ринку вже в середньому на 14% нижча, ніж в аналогічний торішній період.
Чому знижуються ціни на томати
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зростання пропозиції з літніх теплиць і відкритого ґрунту
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у достатній кількості надходить і імпортна продукція, що також чинить тиск на ціни.
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попит на томати поступово знижується,
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оператори змушені поступатися в ціні.
Що буде далі з цінами на томати
Не виключено, що ціни на тепличний томат в Україні знижуватимуться й надалі, оскільки темпи збуту цієї продукції навіть після здешевлення залишаються невисокими, у зв’язку з чим на складах комбінатів накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції.
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