    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Стало відомо, що відбувається із цінами на яйця
01.08.2023  18:00   Дмитро Колонєй

Стало відомо, що відбувається із цінами на яйця

Про рух цін на ринку та що на нього впливає розповів експерт.

Знижуються ціни на яйця в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Вusiness.ua, за ловами експертки Світлани Пашко в Україні знижуються ціни на курячі яйця.
 
 
За даними Державної служби статистики України, споживча ціна на яйця у червні 2023 року перевищила торішні показники за відповідний період – 22,72-24,70 грн за десяток – в 1,7 раза і становила в середньому по Україні 42,39 грн за десяток. Це на 4,74 % нижче, ніж у травні цього року.
 
Втім, різке зменшення ціни відбулося ще навесні цього року. Так у квітні ціна знизилася порівняно з березнем на 8,45 % і становила 57,78 гривні за десяток, а у травні – ще на 22,98 % проти квітня і досягла 44,50 гривні за десяток.
 

Чому падають ціни на яйця

 
  • Прихід на ринок яєчної продукції приватних господарств 
  • Фактична зупинка експорту й транзиту курячих яєць через Польщу та інші європейські країни, що призведить до накопичення значних залишків яєць на підприємствах України.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 

 

Источник:   Вusiness.ua
 Тэги:  ціни, яйця, прогноз
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.07 Економіка та промисловість В супермаркетах дешевшають кавуни та дині 29.07 Економіка та промисловість На популярну крупу злетять ціни 21.07 Суспільство Ціни на сезонні овочі продовжують знижуватися у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 