01.08.2023 18:00 Дмитро Колонєй

Стало відомо, що відбувається із цінами на яйця

Про рух цін на ринку та що на нього впливає розповів експерт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Вusiness.ua, за ловами експертки Світлани Пашко в Україні знижуються ціни на курячі яйця.

За даними Державної служби статистики України, споживча ціна на яйця у червні 2023 року перевищила торішні показники за відповідний період – 22,72-24,70 грн за десяток – в 1,7 раза і становила в середньому по Україні 42,39 грн за десяток. Це на 4,74 % нижче, ніж у травні цього року.

Втім, різке зменшення ціни відбулося ще навесні цього року. Так у квітні ціна знизилася порівняно з березнем на 8,45 % і становила 57,78 гривні за десяток, а у травні – ще на 22,98 % проти квітня і досягла 44,50 гривні за десяток.

Чому падають ціни на яйця

Прихід на ринок яєчної продукції приватних господарств

Фактична зупинка експорту й транзиту курячих яєць через Польщу та інші європейські країни, що призведить до накопичення значних залишків яєць на підприємствах України.

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