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01.08.2023  17:45   Віталій Хінєвіч

Трамваї №3 та 27 у Харкові тимчасово змінять шлях прямування

Рух трамваїв на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Миколи Бажана до розворотного кола «Новожанове», буде припинений з 9:00 до 17:00 2 та 3 серпня.


Харківська міська рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. 
 
У цей час трамваї курсуватимуть так:
 
№3: розворотне коло «Залютине» - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - вул. Миколи Бажана - розворотне коло «Новоселівка»;
 
№27: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - вул. Миколи Бажана - розворотне коло «Новоселівка».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Новобаварському районі Харкова відновлюють водоводи.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, трамваї
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