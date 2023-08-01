Трамваї №3 та 27 у Харкові тимчасово змінять шлях прямування

Рух трамваїв на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Миколи Бажана до розворотного кола «Новожанове», буде припинений з 9:00 до 17:00 2 та 3 серпня.
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День схиляє до комунікабельності та легкості, тому може виникнути бажання багато часу провести у веселій компанії, разом із близькими чи друзями.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою.
1 серпня в Україні відзначають професійне свято інкасаторів.
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