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12.08.2023  10:56   Дмитро Колонєй

В Україні спростять оформлення субсидій за допомогою "Дії" та порталу ПФУ

Нова функція дуже допоможе претендентам на отримання субсидії.

Спростять оформлення субсидій за допомогою "Дії" в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами Міністра соцполітики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону, у відомстві хочуть спростити її оформлення. Так людина відразу зможе отримати інформацію, чи реально їй це зробити.
 
Так, з початком опалювального сезону на порталі "Дія" та в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду буде вже згенеровано додаткову інформацію. Коли людина зайде до "Дії" або пенсійного кабінету, вона одразу побачить потенційну приписку: "Ви можете претендувати на субсидію".
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні зміниться система виплат новонародженим дітям біженців.
 
Источник:   Тelegraf
 Тэги:  допомога, гроші, субсидія, оформлення, виплати
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