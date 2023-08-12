12.08.2023 10:56 Дмитро Колонєй

В Україні спростять оформлення субсидій за допомогою "Дії" та порталу ПФУ

Нова функція дуже допоможе претендентам на отримання субсидії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами Міністра соцполітики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону, у відомстві хочуть спростити її оформлення. Так людина відразу зможе отримати інформацію, чи реально їй це зробити.

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Так, з початком опалювального сезону на порталі "Дія" та в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду буде вже згенеровано додаткову інформацію. Коли людина зайде до "Дії" або пенсійного кабінету, вона одразу побачить потенційну приписку: "Ви можете претендувати на субсидію".

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