    
Главная Новини Харкова Суспільство В Україні змінилися дати виплати біженцям
11.08.2023  17:44   Дмитро Колонєй

В Україні змінилися дати виплати біженцям

Пояснення, коли виплачуватимуть гроші ВПО надали у Мінсоцполітики.

Змінилися дати виплати допомоги ВПО
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Business.ua, у Мінсоцполітиці заспокоїли стурбованих мешканців України, які не отримали гроші, зазначивши, що  затримки виплат немає.
 

У які дати наразі будуть виплачувати гроші

З серпня введено два виплатні періоди (15 та 28 числа кожного місяця).
 
Раніше їх було три (3, 13 та 23 числа).
  • В серпні гроші переважній більшості ВПО прийдуть після 15 серпня.
  • А 28 серпня відбудуться виплати тим, кому їх було призначено чи донараховано вже після 15 серпня.
 

 

Источник:   Business.ua
 Тэги:  допомога, виплата, гроші, впо, дати, біженці
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.08 Економіка та промисловість Стало відомо, коли в Україні піднімуть мінімальну зарплату 10.08 Надзвичайні події Харківські патрульні врятували жінку від самогубства (відео) 09.08 Влада Канадці допоможуть Харкову відбудувати пошкоджену ворогом школу та відремонтувати дороги
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 