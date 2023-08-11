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11.08.2023  17:14   Дмитро Колонєй

Мешканка Харківщини організовувала масові заходи на підтримку окупантів, а потім втекла

На Харківщині викрито жінку, яка активно співпрацювала з ворогом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 37-річна жінка під час окупації смт. Великий Бурлук Куп’янського району добровільно перейшла на бік загарбників.
 
  • у кінці липня 2022 року жінка обійняла посаду «главного специалиста Управления образования, культуры и спорта Великобурлукского ТУ ВГА Купянского района».
  • займалась підбором кадрів до будинків культури та бібліотек
  • організовувала роботу відділу. 
  • складала плани проведення культурно-масових заходів, у тому числі тих, що мали на меті сформувати у місцевого населення позитивне ставлення до окупантів і дискредитувати українську владу.
 
Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ викрила фермерку, яка вивезла до РФ зерно на 13 мільйонів.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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