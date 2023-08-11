11.08.2023 11:13 Рита Парфенова

На Харківщині слідча пішла на співпрацю з окупантами у проводила «профілактичні бесіди» серед населення

Закінчено спеціальне розслідування стосовно колаборантки з-під Куп'янська, що загрожувала вивезти дітей до Бєлгорода.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, колишня слідча відділення №2 слідчого відділу Куп’янського РВП ГУНП в області добровільно пішла працювати на ворога. У серпні минулого року, перебуваючи у смт Великий Бурлук, вона обійняла посаду «и. о. старшего следователя следственного отдела» в окупаційному правоохоронному органі.

Поміж своїми новими "завданнями" згідно з російським законодавством, колаборантка також встигала спільно з окупантами відвідувати місцевих мешканців для проведення "профілактичних бесід".

Середини серпня колаборантка прибула до села Заміст Куп'янського району, де здійснила незаконний обшук у будинку жінки, яка мешкала разом із трьома неповнолітніми дітьми. Вона настійливо підкреслила, що з 1 вересня дітей необхідно буде направити до місцевої школи для навчання за освітніми стандартами рф російською мовою. У випадку відмови, "правоохоронниця" погрожувала, що дітей вивезуть до російського бєлгорода.

Встигала «поліціянтка» погрожувати і підприємцям. Приїхавши до місцевого магазину продовольчих товарів у смт Великий Бурлук, вона повідомила, що власник зобов’язаний стати на облік в окупаційній податковій інспекції м. Куп’янська для подальшого здійснення підприємницької діяльності. Поплічниця ворогів погрожувала підприємцю конфіскацією приміщення магазину та продукції.



Вже на початку вересня колаборантка отримала нову посаду від окупантів та стала «старшим дознавателем группы дознания Пункта полиции №3 (дислокация пгт Великий Бурлук)».



Проте перед деокупацією Харківщини обвинувачена втекла на територію рф. Нині вона перебуває у розшуку.



Харківська обласна прокуратура завершила спецрозслідування щодо експоліцейської та направила до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).



Її судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.



