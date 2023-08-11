На Північний Салтівці у Харкові розбирають зруйнований обстрілами гаражний кооператив (фото)

Рятувальники Харкова розбирають аварійні конструкції гаражного кооперативу, пошкодженого в результаті ворожих обстрілів
10 серпня в Харкові рятувальники зайнялись важливою роботою – розбирали завали у багаторівневому гаражному кооперативі на Північній Салтівці.
Ця споруда досить постраждала внаслідок агресивних обстрілів і бомбардувань в період початку війни.
Основною метою бригади рятувальників було демонтаж аварійних елементів на верхніх поверхнях будівлі, які представляли потенційну загрозу неконтрольованого обвалу.
Минулої доби рятувальники 5 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена обстрілами ворога.
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