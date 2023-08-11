На Північний Салтівці у Харкові розбирають зруйнований обстрілами гаражний кооператив (фото)

В этот день

Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою. Проте область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план – як і все, що суперечить суворим законам логіки.

Прогноз погоди у Харкові на 11 серпня З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ із грозою.