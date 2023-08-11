11.08.2023 10:06 Рита Парфенова

Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

Протягом доби 10 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 84 вибухових предмети.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ

За минулу добу 11 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6,2 га території, з них 1 га за допомогою машин механізованого розмінування, а також 10,7 км ліній електропередач, 8 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 84 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 158 саперів та 67 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3436 га території, 278 км автомобільних доріг, 2398 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 191 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 75 тис. 111 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 серпня 2023 року.