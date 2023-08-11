Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

Протягом доби 10 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 84 вибухових предмети.
Саперами виявлено та знешкоджено 84 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 158 саперів та 67 одиниць техніки.
Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3436 га території, 278 км автомобільних доріг, 2398 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 191 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 75 тис. 111 ВНП.
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