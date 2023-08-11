11.08.2023 15:04 Рита Парфенова

Хлопець не з'явився з пасовища: на Харківщині шукали дитину

Правоохоронці Харківської області оперативно розшукали зниклу дитину.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, повідомлення про зникнення дитини надійшло до Красноградського РВП 10 серпня близько 20:30. Зі слів матері 6-річний хлопчик не повернувся з пасовища, звідки мав гнати корову.



Працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Красноградського РВП оперативно прибули за викликом та виявили дитину в домоволодінні за місцем мешкання. Малий граючись заснув під власним ліжком.



Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду.



