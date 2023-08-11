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11.08.2023  15:33   Дмитро Колонєй

У Харкові комісія з благоустрою перевірила ще два райони

Триває огляд-конкурс з благоустрою та озеленення прибудинкових територій у Харкові.

Перевірила ще два райони Харкова комісія з благоустрою
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посилинням на КП «Харківблагоустрій», у Харкові триває огляд-конкурс з благоустрою та озеленення прибудинкових територій у номінаціях «Найкращий двір» та «Найкраща клумба».
 
Перевірила ще два райони Харкова комісія з благоустрою
 
Представники підприємства перевірили учасників конкурсу від Основ'янського та Слобідського районів:
  • пл. Конституції, 2/2;
  • пл. Павлівська, 2;
  • пров. Соляниківський, 9;
  • пр. Гагаріна, 56, 176 (корпуси 7 та 10);
  • вул. Достоєвського, 4;
  • вул. Зернова, 6/8.
Перевірила ще два райони Харкова комісія з благоустрою
 
Перевірила ще два райони Харкова комісія з благоустрою
 
Перевірила ще два райони Харкова комісія з благоустрою
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комісія комунальників перевірила Київський район.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  конкурс, благоустрій, харків
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